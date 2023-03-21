ВМС: на чергуванні в Чорному морі перебуває 7 російських кораблів

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 21 березня перебувають сім російських кораблів, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – два ворожих кораблі; в Середземному морі – до семи ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 21 березня зауважила, що, попри те, що ракетоносії перебувають у пунктах базування, ракетна небезпека зберігається.

«Гіпотетично можуть бути здійснені пуски навіть із пунктів базування, хоча це суперечить заходам безпеки, але ворог не дотримується норм і правил ведення війни… Двома днями раніше ракетоносії все ж таки перебували на службі і були споряджені, тому певний запас «Калібрів» у них все таки є. Вони можуть опинитися знову на бойовому чергуванні протягом двох-трьох годин, і це може підвищити ракетну небезпеку. Наразі вона залишається в межах високої,... у тактиці загарбників залишаються точкові удари», – сказала вона.

Остання масована російська ракетна атака сталася вночі і удосвіта 9 березня. Були влучання в низці регіонів – у Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині.