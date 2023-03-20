Українська розвідка заявляє, що вибух у Джанкої знищив російські ракети «Калібр»

Головне управління розвідки прокоментувало вибух у Джанкої в окупованому Криму 20 березня.

«Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею», – ствержують у відомстві.

Як нагадує розвідка, це ракети, які призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Вони мають дальність ураження понад 2 500 кілометрів по наземних цілях.

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«Загадкова «бавовна» продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації», – додають у ГУР.

Наразі неможливо незалежно перевірити це повідомлення.

Раніше підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов пояснив повідомлення про вибухи в Джанкої роботою протиповітряної оборони. За його словами, одна людина поранена.

Увечері 20 березня у соцмережах з’явилися повідомлення про звуки вибухів у Джанкої та перебої зі світлом в одному з районів міста.