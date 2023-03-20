США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні

США надають Україні черговий пакет військової допомоги обсягом 350 мільйонів доларів, повідомив 20 березня державний секретар Ентоні Блінкен.

«Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракет HARM, протитанкової зброї, річкових катерів та іншого обладнання», – цитує Блінкена Держдепартамент США.

«Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися, щоб надати підтримку Україні, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність. Лише Росія може закінчити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, ми будемо об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно», – додав держсекретар.

Раніше в Пентагоні заявили, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.