Країни ЄС погодилися відправити Україні мільйон боєприпасів – Боррель

Країни Євросоюзу схвалили пропозицію надати Україні один мільйон боєприпасів, повідомив верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Історичне рішення. За моєю пропозицією, держави-члени погодилися поставити один мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. У нас три підходи: 1) один мільярд євро для негайної доставки, 2) один мільярд євро – на спільні закупівлі, 3) доручення нарощувати виробничі потужності», – написав Боррель у твіттері 20 березня.

Раніше про те, що країни Європейського союзу погодилися поставити Україні один мільйон артилерійських боєприпасів, повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі з колегами з ЄС у Брюсселі.

«Ми досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну мільйона боєприпасів калібру 155 мм», – сказав він журналістам, додавши, що снаряди будуть відправлені протягом 12 місяців.

«Є багато, багато деталей, які ще потрібно вирішити, але для мене найважливіше, що ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, є спосіб», – додав він.

Боррель запропонував план щодо постачання боєприпасів Україні 8 березня під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу в Стокгольмі.