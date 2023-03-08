Міністри оборони ЄС шукають спосіб підтримати Україну боєприпасами

Євросоюз «зараз перебуває у вирішальному моменті» щодо підтримки України, заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.



Виступаючи на зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, Бретон закликав, що «абсолютно обов’язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки з точки зору поставок і оборонної промисловості».



«Нам потрібно зробити все можливе, щоб забезпечити Україну, особливо боєприпасами», – сказав він, повідомляє CNN.



Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав лідерів оборони ЄС працювати над стандартною схемою закупівель у короткостроковій перспективі та збільшувати обороноздатність у довгостроковій перспективі.

В інтерв’ю CNN речник Борреля Пітер Стано сказав, що головний дипломат ЄС пропонує, щоб блок витратив мільярд доларів на спільні закупівлі «вкрай необхідних» боєприпасів для України.



«Зараз, у цей конкретний момент, боєприпаси – це те, чого найбільше потребують українці», – сказав Стано.



Під час зустрічі міністр оборони Швеції Пал Джонсон повторив заклик Борреля до плану, сказавши: «Українцям гостро потрібні боєприпаси, щоб продовжувати цю війну. Інший аспект полягає в тому, що ми повинні нарощувати виробництво в Європі. Є деякі розмови про EDA (Європейське оборонне агентство). Я вважаю, що дуже важливо, щоб Європейське оборонне агентство відігравало координуючу роль», – сказав Джонсон.

Тим часом міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликав лідерів переконатися, що вони «не копаються в бюрократії», додавши, що «мета – 1 000 000 снарядів для України».

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Нещодавно в інтервʼю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що по деяких видах озброєнь Україні слід «відновлювати виробництво просто зараз».