Пристайко: Україна має відновлювати виробництво певного озброєння просто зараз

По деяких видах озброєнь Україні слід «відновлювати виробництво просто зараз». Про це в інтервʼю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії розповів посол України в Сполученому королівстві Вадим Пристайко.

«Часто ми говоримо про різне – деякі дуже складно виробити, інші коротший час займають. Наприклад, це відомі комплекси NLAW і комплекси протиповітряні Starstreak – їх випускає фабрика, яка розташована в Британії, і тут набагато простіше, бо є можливість відновити виробництво», – розповів дипломат.

За його словами, на наступному тижні він планує відвідати цю фабрику, аби подивитися, «що ми можемо ще зробити і яка потрібна допомога, щоб це відбулося».

«Є речі, які необхідно відновлювати. Гарний приклад – це танки Challenger. Якщо в 90-х роках в Британії було більше ніж 2 тисячі одиниць, то зараз їхня кількість скоротилася фактично до декількох сотень одиниць в самих Збройних силах Великої Британії (227 одиниць, за даними видання The Military Balance 2022 – ред.)», – наголосив Пристайко.

Також, за словами дипломата, часто не всі танки перебувають у бойовому стані.

«Танки треба відновлювати, модернізувати і тільки частину можна передати готових Україні. Тобто є обидва процеси: те, що береться зі складів Британії і часто не тільки Британії, але є і ті випадки, коли ми розуміємо, що вже досягли (межі – ред.) можливостей і треба відновлювати виробництво просто зараз», – підсумував Пристайко.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.