Британія виділила 3000 квитків для українських біженців на «Євробачення-2023» – Ткаченко

Уряд Великої Британії виділив три тисячі квитків для українських біженців на «Євробачення-2023», що відбуватиметься з 9 по 13 травня у Ліверпулі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«10 млн фунтів на проведення заходу та 3 тисяч квитків для українців на «Євробачення». Дякуємо Департаменту культури, ЗМІ та спорту Британії за таку підтримку», – написав він у Telegram.

За словами міністра, «Євробачення» у Ліверпулі пройде під знаком української культури.

«Це буде масштабно. Ми запланували потужну програму представлення України в Британії. А українці, які були змушені залишити свої домівки через російське вторгнення в Україну, зможуть відвідати один із концертів», – зазначив Ткаченко.

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться у травні 2023 року в Ліверпулі.

Переможцем «Євробачення-2022» у Турині став український гурт Kalush Orchestra. Але через війну пісенний конкурс в Україні у 2023 році не проводитимуть. Захід вирішили провести у Британії. Україна як країна-переможниця автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.