Прем’єр Латвії розповів про перспективи надання України винищувачів

Україна отримає від західних партнерів винищувачі, запевнив прем’єр-міністра Латвії Крішьяніс Каріньш в інтерв’ю виданню Spiegel.

«Якби вони у нас були (винищувачі – ред.), ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою», – сказав Каріньш.

Він також зазначив, що війна повинна завершитися перемогою України і, відповідно, поразкою Росії.

«Так, перемога одних – це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога – вирішать самі українці. Наше завдання – допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети Stinger, самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали», – сказав прем'єр.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.