Радіо Свобода Weekly: США готують Україну до великого весняного контрнаступу – Politico

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Politico: США зосереджені на підготовці України до великого весняного контрнаступу

Збройні сили США швидко відправляють техніку на поле бою та тренують українські сили напередодні великого контрнаступу, який очікується наприкінці весни, пише видання Politico.

15 березня після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що «Україна не має втрачати часу».

«Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання, – зазначив Остін. – Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання нових систем».

За даними видання, великий весняний наступ України з повернення території, як очікують, розпочнеться до травня. Більше про це тут

«На Путіна повісили табличку, що він воєнний злочинець». Експерти про ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація українських дітей. На рішення МКС про арешт Путіна активно реагують у світі, в Україні та у самій Росії.

Що означає ордер МКС на арешт Путіна, чого очікувати далі? І як це рішення вплине, зокрема, на візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви 20–22 березня? Про це Радіо Свобода запитало експертів. Текстова публікація тут

Чому в бій ведуть молоді командири?

Зараз лінія фронту в Україні – це сотні кілометрів. Десь це оборона, десь наступ. На кожній маленькій ділянці бойовими діями і людьми керують молодші офіцери – взводні, ротні, а також сержанти.

Яка роль молодших офіцерів на війні? Чому вони дуже швидко отримують нові звання і як втрата досвідчених бійців впливає на бойові дії? Текстова публікація тут

Про закриття монастиря у Лаврі не йдеться, літургії проводитимуть двома мовами – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а мовою богослужінь буде стародавня слов’янська та українська.

«У зв’язку з подіями, пов’язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення з низки питань. Насамперед слід наголосити, що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на Церкву загалом і дворазовим закриттям монастиря, зокрема, є безпідставною маніпуляцією», – йдеться у зверненні Епіфанія до братії лаври та громадськості.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав монахів лаври сприяти процесу звільнення від «московського ярма». Більше про це тут

«Холуйський жест Януковича». Чи буде Києво-Печерська лавра знову на вулиці Івана Мазепи?

Чи буде вулиця, до якої примикає Києво-Печерська лавра, – найбільша християнська святиня Східної Європи – знову перейменована на вулицю гетьмана Івана Мазепи? Відповідна петиція у Києві набрала необхідну кількість голосів і нині питання розглядається у Київраді. Ім’я Мазепи з більшої частини відповідної вулиці в Києві забрали в часи президенства Віктора Януковича на догоду РПЦ і патріарху Кирилу, й ту частину вулиці назвали Лаврською.

Чи прийшов час повернути вулиці ім’я гетьмана, який так багато зробив для розбудови Києво-Печерської лаври? Про це тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Данілов висловився щодо ініціативи перейменування Росії у Московію

Про оборону Бахмуту та умови для переговорів із Росією, про «ілюзії Заходу» щодо РФ та ініціативу перейменувати Росію у Московію. А також про те, як Україна будуватиме відносини з Китаєм і чи допомагатиме звільняти від російських сил території Грузії та Молдови?

Про це та інше в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів секретар РНБО України Олексій Данілов. Текстова публікація тут

Меню для армії. «Схеми» дістали усі таємні контракти на харчування військових

Хто і як годує українську армію? Якими продуктами та на яких умовах? За якими цінами? Після лютневого вторгнення РФ в Україну протягом майже року ці питання публічно в суспільстві не піднімались. Контракти – не публікуються, приватні підрядники – засекречені. Війна оповила таємничістю цілі сфери функціонування держави, а надто – її оборонного сектору.

Все змінила одна публікація журналіста-розслідувача Юрія Ніколова у виданні «Дзеркало тижня». Йому вдалось дістати копію одного з контрактів на харчування української армії. А саме – договір між приватною компанією «Актив Компані» та Міністерством оборони на суму більше ніж 13 мільярдів гривень. Це – лише один із 8 договорів на харчування, які Міноборони уклало у грудні 2022 року.

Контракт, оприлюднений «Дзеркалом тижня» мав вибуховий ефект: він містив суттєво завищені оптові ціни по низці позицій, у порівнянні з роздрібними «магазинними» цінами. Тож публікація збурила масштабний скандал, який призвів до низки відставок у керівництві МОУ та спричинив хвилю інших наслідків.

У розпорядженні «Схем» є документи, які раніше не публікувалися. А саме – сім інших контрактів із приватними підрядниками Міноборони на загальну суму майже 29 мільярдів гривень. Редакція подає висновки у вигляді інфографік із коротким описом ключових знахідок. Читайте і дивіться за лінком

Про оборону Луганщини, контрнаступ та Казахстан. Ексклюзив із Сергієм Гайдаєм

Що відбувалося на Луганщині протягом повномасштабного вторгнення Росії? Чи можна було краще підготувати область до оборони та хто за це відповідальний? А також про те, хто очолить Луганську ОВА після звільнення Сергія Гайдая.

Радіо Свобода поспілкувалося з нині вже ексочільником регіону і розпитали про його очікувану майбутню роботу послом в Казахстані. Текстова публікація тут

Про зброю зі складів ЄС, ефект від санкцій, майбутні переговори й Україну в ЄС. Ексклюзив із послом Ченцовим

Як Євросоюз мобілізує свою оборонну промисловість, щоб забезпечити Україну боєприпасами? Чи закриє шляхи Росії для обходу санкцій через треті країни та який ефект від уже запроваджених обмежень? І коли очікувати вступу України до Євросоюзу?

Радіо Свобода поговорило про це в Брюсселі з представником України при ЄС Всеволодом Ченцовим. Читайте і дивіться за лінком

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Мовний омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови.

«Потрібно попрацювати над тим, щоб в Одесі й Одеській області значно збільшити мережу мовних курсів. Сьогодні в Україні діє понад 450 безкоштовних майданчиків із вивчення української мови, з яких в Одеській області – лише 18. Цього недостатньо при такому величезному запиті на них», – цитує Кременя пресслужба секретаріату мовного омбудсмена.

За його словами, близько 40% жителів Одеської області вважають недостатній рівень володіння мовою перепоною на шляху переходу на українську (дані опитування фонду «Демократичні ініціативи»). Більше про це тут

«Слава Україні!» – історія гасла: від Миколи Міхновського до Олександра Мацієвського, від Харкова до Закарпаття

Цього місяця було поширене моторошне відео, як вбивають українського військовополоненого після спокійно сказаних ним слів: «Слава Україні!». Вражає людська, чоловіча, лицарська гідність воїна Олександра Мацієвського.

Досі здавалося, що подібні випадки – в минулому, в історії, десь у першій половині ХХ століття. Але подібне бачимо і зараз, коли українські воїни, навіть потрапивши в полон, залишаються нескореними і в очі противникові славлять Україну.

«Історична Свобода» поспілкувалася про історію гасла «Слава Україні!» та подібні випадки з істориком, майором ЗСУ Юрієм Юзичем. Читайте про це за лінком

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