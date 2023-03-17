Ув'язнених, вивезених до Росії із окупованих територій, примушують вступати у ПВК «Вагнер»

Як повідомляють Кавказ. Реалії (проєкт Радіо Свобода), ув'язнених із колоній Херсонської області України під час російської окупації насильно вивезли до Волгоградської області. Це підтверджується рішеннями місцевого суду про поміщення засуджених до центру тимчасового тримання та майбутньої депортації їх на батьківщину. Правозахисники заявляють: жодних законних підстав для того, щоб громадяни України опинилися у волгоградській колонії, немає. Більше того, українці, які часто відбули призначені терміни, не можуть повернутися додому – їх продовжують утримувати в спецприймачах.

Документи одного з українських в'язнів Дмитра Окорокова опублікував засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

У 2021 році Білозерський районний суд Херсонської області засудив Окорокова до чотирьох років колонії. Засудженого відправили до Голопристанської виправної колонії №7 у селі Стара Збур'ївка.

Після того, як навесні 2022 року російські війська окупували цю територію, Окорокова разом з іншими ув'язненими насильно вивезли до виправної колонії №26 Волгограда, де він відбував решту терміну. 17 лютого арештант звільнився, але тут же був затриманий і поміщений до спецприймача як особа, перебування якої в Росії визнано небажаним.

Незважаючи на заперечення Дмитра Окорокова, який формально є громадянином Молдови, але рідних там немає і до арешту проживав на Одещині, його депортують до Кишинева.

Вивчивши картотеку справ Дзержинського суду Волгограда, кореспондент сайту Кавказ.Реалії виявив близько десяти ухвалених рішень про депортацію відправлених до волгоградської колонії українських засуджених.

«ГУ МВС Росії по Волгоградській області ухвалило рішення про депортацію Головатюка. Винесено рішення про поміщення Головатюка до центру тимчасового утримання іноземних громадян з метою виконання рішення про депортацію», – йдеться, наприклад, у рішенні у справі ще одного українського ув'язненого Романа Головатюка. Він відбував вирок у Голопристанській виправній колонії №1, а те як він із Херсонської області опинився у Волгограді, суд залишив за дужками.

Ще у листопаді правозахисники з групи «Альянс української єдності» заявили про вивезення російськими силовиками близько двох з половиною тисяч ув'язнених із окупованої частини Херсонської області – їхню кількість встановили за статистикою установ за попередні роки. Інформацію підтвердили і у фонді «Русь сидящая», за даними якого засуджених вивезли з ІЧ-90 у Херсоні, ІЧ-10 у селі Даріївка та ІЧ-7 у місті Гола Пристань до пенітенціарних установ Краснодарського краю та Волгоградської області.

Етап у тисячу кілометрів

В очікуванні видворення (специфічний вид адміністративного стягнення, який полягає у пропозиції іноземцю або особі без громадянства добровільно залишити країну – ред.) з Росії українські засуджені можуть провести в спецприймачі багато місяців – хоча формально термін арешту обмежений, суди можуть щоразу його продовжувати. Російські юристи визнавали проблему тривалого арешту іноземців перед видворенням ще кілька років тому, проте після початку війни вона по-особливому торкнулася громадян України.

Як повідомляв сайт Кавказ.Реалії раніше, через бойові дії російська влада не може направити запит до Консульської установи України для депортації громадян цієї країни.

Силовики приховують точну кількість вивезених, перевозячи їх із однієї установи до іншої

«Усі ці люди не є громадянами Росії, вони не чинили на її території жодних злочинів. З грубим порушенням міжнародного права їх примусово, під конвоєм ФСВП та ФСБ, доставили до слідчих ізоляторів та виправних колоній без будь-яких законних підстав для цього. Більше того, їх позбавляють можливості спілкування з адвокатами, правозахисниками, консульством України, нарешті, зі своїми сім'ями. Силовики приховують точну кількість вивезених, перевозячи їх із однієї установи до іншої», – розповів кореспонденту Кавказ. Реалії Володимир Осєчкін

Керівник Gulagu.net повідомляє, що за даними його джерел із числа співробітників ФСВП, до українських арештантів застосовується насильство: для цього до місць їх утримання нібито впускають прикомандированих бійців спецназу.

По-блюзнірському, їх примушують до участі у війні у складі ПВК «Вагнер», ПВК «Редут», ПВК «Беркут»

За даними Осєчкіна, фактично викрадених з України людей розподіляють по щонайменше десяти виправних установах Краснодарського та Ставропольського країв, Ростовської та Волгоградської областей Росії.

«Вважаю, що українських засуджених вивезли до Росії, по-перше, щоб вони не дали свідчення про дії російських військових та силовиків під час окупації, а по-друге, що ще більше по-блюзнірському, їх примушують до участі у війні у складі ПВК «Вагнер» , ПВК «Редут», ПВК «Беркут» та інших підрозділів», – ділиться співрозмовник.

За словами Осєчкіна, через ці відкриті злочини і беззаконня, багато співробітників ФСВП сьогодні деморалізовані – вони нібито вважають, що їхнє відомство перетворилося на «фашистську організацію».

Станом на 1 січня 2023 року у кримінально-виконавчій системі Росії утримувалися 433 006 осіб, повідомляє довідка на сайті ФСВП. За даними відомства, на 1 січня 2021 року в колоніях та СІЗО утримувалося близько 466 тис. осіб , тобто тепер стало менше на 32,9 тисячі ув'язнених.

Проблемне повернення

Понад рік усі пункти пропуску на кордоні України з Росією та Білоруссю закриті, тому депортувати українських засуджених безпосередньо не можна, а лише через треті країни.

Примітно, що ще восени 2022 року суд Новочеркаська Ростовської області відмовив МВС у приміщенні громадян України, які вчинили злочин, у спецприймач для іноземців. Суд пояснив своє рішення тим, що «ведуться бойові дії, у зв'язку з чим направити запит до консульської установи та отримати відповідь з компетентних органів України не було можливою».

Судячи з рішень Дзержинського суду Волгограда, проблему все ж таки було вирішено: українців відправляють на батьківщину через Прибалтику. Ця логістична схема часто дає збої.

Так, із Волгоградської області невдало спробували депортувати громадянина України Геннадія Цигельника. Він був засуджений російським судом до 18 років колонії за вбивство в Москві і відсидів цей термін, після чого влада визнала його перебування в Росії небажаним. Цигельника відправили до контрольно-пропускного пункту «Убилинка» на російсько-латвійському кордоні.

«Компетентні органи Латвійської Республіки відмовилися від прийняття громадянина України Цигельника у зв'язку з загрозою його перебування на території Європейського Союзу, а тому перетин кордону був анульований і він повернутий на територію Російської Федерації», – йдеться у рішенні суду, який продовжив термін його перебування у центрі іноземців.

Російська влада перетворила законне позбавлення волі на незаконне

Те, що засуджених громадяни України депортують через Латвію, кореспонденту Кавказу. Реалії підтвердив експерт українського «Центру громадянських свобод» Михайло Савва. Він також повідомив про випадки, коли депортованим відмовили у перепустці до цієї країни і повернули до спецустанов Росії на невизначений термін.

В одному з таких випадків через кордон не пропустили групу із 15 засуджених із Херсонської області, оскільки паспорт одного з них було втрачено.

«Вивезення засуджених з території України до Росії за міжнародним гуманітарним права можна розцінювати як незаконну депортацію. Їх вивозили з територій, де бойові дії безпосередньо не йшли. підставою, за якою ми говоримо про незаконну депортацію, стало їхнє безальтернативне переміщення до Росії».

Своїми діями російська влада перетворила законне позбавлення волі на незаконне, наголошує професор Сава.

Без правових підстав

Яких-небудь правил для ситуації, при якій ув'язнені в одній воюючій країні можуть виявитися під владою іншої, не існує. Тут слід виходити із загальних норм міжнародного права, зокрема «права війни», пояснює в розмові з редакцією Кавказ. Реалії колишній викладач кафедри конституційного і муніципального права Волгоградського держуніверситету, автор посібника з міжнародного права, кандидат юридичних наук Роман Мельниченко.

«Ув'язнені відносяться до категорії «мирні жителі» (некомбатанти). Між Росією та Україною немає окремого договору про взаємне визнання вироків судів та можливості відмовлятися від покарання за вироком суду однієї держави на території іншої. Їхнє утримання у колоніях не має юридичних підстав», – пояснює експерт.

Це підтверджує і координатор програми правозахисного об'єднання «Правое дело» з Одеси Валерій Яковенко.

«За документами, у волгоградській колонії [українці] відмовлялися закінчувати терміни, призначені українським судом, – це абсурдно. Крім того, абсолютно незрозуміло, як ці місяці в російських колоніях має зараховувати українська влада. Чому вони повинні утримуватися в центрі для депортованих, хоча міграційного законодавства не порушували. Засуджені позбавлені свободи, але позбавлені інших своїх прав.. Фактично ми бачимо викрадення людей», – пояснює Яковенко.

Як і Михайло Савва, експерт вважаєа, що якби російська сторона хотіла діяти в правовому полі, вона б передала засуджених Україні.

Коментуючи складність з пересіканням кордонів, співбесідник уточняє: з осені 2022 року діє особливий порядок, що дозволяє отримати посвідчення громадянина України на повернення. Попросити його в міграційній службі можуть рідні насильно депортованих в Росію, а потім переслати документ поштою.