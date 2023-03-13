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#ВУКРАЇНІ

Перший обмін жінок: що відбувалося з українськими військовослужбовицями в полоні РФ

Перший обмін жінок: що відбувалося з українськими військовослужбовицями в полоні РФ
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Перший обмін жінок: що відбувалося з українськими військовослужбовицями в полоні РФ

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Перший абсолютно жіночий обмін, в результаті якого вдалося повернути додому в Україну 108 жінок. Серед них 35-річна Ірина Стогній і 48-річна Наталя Фіялова.

Обидві — кадрові військовослужбовиці. Обидві потрапили в полон в Маріуполі. Спершу Оленівка, потім Таганрог, Курськ, Белгород. Обидві провели в російських тюрмах пів року. Їх щодня били палицями, змушували ходити голими та співати гімн Росії. Ірину били струмом та молотком, обливали окропом, підвішували за руки, а за патріотичні погрожували відрізати руку. Обидві жінки повернулися з підірваним здоров'ям, але вірою у свою країну і надією побачити своїх чоловіків, які досі залишаються в російському полоні.

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