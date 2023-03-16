Politico: США зосереджені на підготовці України до великого весняного контрнаступу

Збройні сили США швидко відправляють техніку на поле бою та тренують українські сили напередодні великого контрнаступу, який очікується наприкінці весни. Про це пише видання Politico.



15 березня після віртуального засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що «Україна не має втрачати часу».



«Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання, – сказав Остін. – Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання нових систем».

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За даними видання, попри продовження запеклих боїв e Бахмуті, офіційні особи США більше зосереджені на тому, щоб підготувати Україну до великого весняного наступу з повернення території, який, як вони очікують, розпочнеться до травня.

Пакети допомоги США «за останні чотири-п’ять місяців були спрямовані на те, що потрібно Україні для цього контрнаступу», – сказав Politico американський чиновник, який побажав залишитися анонімним.

У той час як офіційні особи США обережні щодо війни, лідери Пентагону заявили в середу, що надане обладнання та навчання дозволять Україні виграти війну – де і коли вона вирішить це зробити.



«Постійно докладаються значні зусилля для розбудови української армії з точки зору обладнання, боєприпасів і навчання в різних країнах, щоб дати можливість Україні захистити себе», – сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.