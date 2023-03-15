Росія «вичерпує можливості» в Україні на другий рік вторгнення – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 15 березня після зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що Росія «вичерпує можливості» після повномасштабного вторгнення в Україну, здійсненого понад рік тому.

«Росії довелося залежати від Ірану та Північної Кореї та використовувати обладнання часів Другої світової війни. Тож у Росії закінчуються можливості та друзі», – вважає Остін.

За його словами, у російського президента Володимира Путіна «тепер є докази того, що Сполучені Штати і Контактна група підтримуватимуть право України захищатися в довгостроковій перспективі».

«Але Путін все ще сподівається, що він зможе виснажити Україну і перечекати нас. Тож ми не можемо зупинятися і не будемо цього робити», – додав очільник Пентагону.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дотримуються думки, що Кремль, імовірно, не очікує, що війна проти України триватиме довше наступних трьох років. Фахівці послалися при цьому на запропонований Міноборони Росії законопроєкт про підвищення призовного віку.

Минулого тижня спецслужби Литви заявили, що Росія здатна ще два роки вести війну з нинішньою інтенсивністю. А в розвідці США заявили, що збройний конфлікт в Україні став «жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги», але президент Росії Володимир Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років.