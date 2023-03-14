ISW: Кремль, ймовірно, не очікує, що війна проти України триватиме довше наступних трьох років

Кремль, ймовірно, не очікує, що війна проти України триватиме довше наступних трьох років, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики послалися при цьому на запропонований Міноборони Росії законопроєкт про підвищення призовного віку.

Законопроєкт передбачає підвищення максимального призовного віку з 27 до 30 років негайно, а мінімальний призовний вік підвищить з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік між 2024 і 2026 роками.

«Негайне підвищення максимального віку в законопроєкті, ймовірно, має на меті розширити діапазон призовного віку, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім згодом зменшити загальні вимоги до призову російського суспільства в наступні роки», – йдеться в повідомленні.

«Можливо, Кремль намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків конфлікту в Україні, розподіляючи ці наслідки серед однієї групи росіян. Наведений графік скорочення призовного віку також може свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше наступних трьох років», – йдеться в повідомленні.

В ISW також наголосили, що запропоноване розширення вікового діапазону вказує на те, що Кремль «все ще дуже неприхильний до перспективи повної мобілізації».

Минулого тижня спецслужби Литви заявили, що Росія здатна ще два роки вести війну з нинішньою інтенсивністю. А в розвідці США заявили, що збройний конфлікт в Україні став «жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги», але президент Росії Володимир Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років.