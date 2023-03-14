Розвідка Британії про дефіцит боєприпасів у РФ: використовують старі запаси, раніше визнані непридатними

Останніми тижнями дефіцит боєприпасів для російської артилерії, ймовірно, погіршився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження використання снарядів, заявляє розвідка Великої Британії.

«Це майже напевно було ключовою причиною того, чому жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити значущі в оперативному плані наступальні дії», – йдеться в повідомленні, яке у твітері цитує Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці зауважили, що Росія майже напевно вже вдалася до видачі старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних.

«Росія все більше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки вона визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою вразливістю у все більш виснажливій «спеціальній військовій операції» (так у Росії офіційно називають війну – ред.)», – йдеться в повідомленні.

10 березня пов’язаний із Кремлем бізнесмен Євген Пригожин, співзасновник і власник ПВК «Вагнер» заявив, що не тільки його найманцям, а й усім підрозділам російських військ, які беруть участь у багатомісячних боях біля Бахмута на Донеччині, бракує боєприпасів.

Минулого місяця Пригожин, якого вважають одним із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна, звинуватив високопосадовців збройних сил Росії у вчиненні «державної зради» через те, що вони не озброїли достатньою кількістю боєприпасів його приватні війська, які були основною силою у боях довкола Бахмута.

В одній зі своїх заяв у лютому Пригожин звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова у відмові доставити боєприпаси ПВК «Вагнер» у «спробі знищити» групу. Пригожин додав, що від нього вимагали «вибачитися і підкоритися», щоб забезпечити боєприпаси для своїх найманців.

У Міноборони Росії тоді відкинули заяви Пригожина, заявивши, що всі добровольчі бригади на сході України «своєчасно» забезпечуються всіма видами боєприпасів.