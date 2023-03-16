ISW: темп операцій РФ в Україні знизився, наступ «Вагнера» на Бахмут наближається до кульмінації

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що загальний темп російських операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями.

«Речник українського Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський 15 березня заявив, що наступальні дії росіян за останній тиждень значно скоротилися, і зазначив, що щоденні наземні обстріли скоротилися з 90 до 100 атак на день до 20-29 на день… Заяви Дмитрашківського узгоджуються зі спостереженням ISW щодо темпів російських операцій на всій лінії фронту в Україні. Російська наступальна операція в Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не досягла кульмінації, хоча Росія направила більшість підрозділів щонайменше трьох дивізій на лінію Сватове-Кремінна», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські сили досягли «лише мінімальних тактичних успіхів» уздовж всієї лінії фронту в Луганській області протягом останнього тижня, а українським військам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути територію на Луганщині.

«Крім того, схоже, що загальний наступ групи «Вагнер» на Бахмут наближається до кульмінації. Українські військові джерела відзначають помітне зменшення кількості атак у Бахмуті та навколо нього, особливо за останні кілька днів», – повідомляє ISW.

Аналітики зауважують, що російським військам, ймовірно, доведеться залучити значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації.

«Їм може це вдатися, оскільки ISW спостерігав елементи російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та його околицях, які, здається, наразі не надто залучені до бойових дій. Росіяни також можуть застосувати елементи інших звичайних підрозділів, включаючи, можливо, 2-гу мотострілецьку дивізію, або підрозділи, залучені з інших зон бойових дій. Але, здається, самого наступу «Вагнера» буде недостатньо для захоплення Бахмута», – йдеться у звіті.

Дослідники також вказують на те, що російські війська не ведуть активних або успішних наступальних операцій в інших частинах фронту, і «в той час, як темп операцій на критичних ділянках фронту сповільнюється, українські сили, ймовірно, отримають більше можливостей відновити ініціативу».

Напередодні в Пентагоні заявили, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.