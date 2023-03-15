Данілов назвав перспективи України у війні з РФ на весну-літо

Секретар Ради нацбезпеки і оборони заявив, що сподівання Росії «тягнути дуже довго» війну проти України не виправдаються, а перспективи ЗСУ на весну-літо – це «рух до перемоги».

«Наші перспективи не тільки на цю весну, а й перспективи і на літо, і на найближчий час – це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися. Ми маємо розуміння, що партнери в цьому беруть участь», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що «всьому свій час». «Ми звільнимо всі наші території, включно з Кримом, з Луганською і Донецькою областями, з територіями, які зараз тимчасово знаходяться під окупантами», – додав Данілов.

Нещодавно аналітики американського Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Кремль, ймовірно, не очікує, що війна проти України триватиме довше наступних трьох років.

Минулого тижня спецслужби Литви заявили, що Росія здатна ще два роки вести війну з нинішньою інтенсивністю. А в розвідці США заявили, що збройний конфлікт в Україні став «жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги», але президент Росії Володимир Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років.