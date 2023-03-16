Українські військові відбили «численні атаки» військ РФ на Бахмутському напрямку – Генштаб

Українські військові за добу відбили «численні атаки» російських сил в районах населених пунктів Оріхово-Василівка і Богданівка на Бахмутському напрямку, де загарбники не полишають спроб штурмувати місто Бахмут, повідомив вранці 16 березня Генеральний штаб ЗСУ.

«Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що за минулу добу російські війська завдали три ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова, а також 29 авіаційних ударів і 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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Напередодні в Пентагоні заявили, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому також заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої.

У лютому міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.