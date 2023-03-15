Остін розповів про «нові зобов’язання» країн-учасниць зустрічі «Рамштайн»

Учасники зустрічі Контактної групи з оборони України «знову підтвердили свою єдність у підтримці боротьби України за свободу» – про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів за підсумками зустрічі 15 березня.

За словами Остіна, Росія планує перемогти Україну у «війні на виснаження», проте Київ має підтримку понад 40 країн.

«Сьогодні ми почули новини щодо нашого прогресу і деякі значні нові зобов’язання. Швеція оголосила, що надасть Україні 10 танків Leopard і ключові компоненти до ППО. Норвегія співпрацює зі США, щоб передати Україні дві системи NASAMS», – перерахував він.

Міністр оборони додав, що Нідерланди «досягають значного прогресу, ініціюючи нові контракти, щоб забезпечити надходження нової зброї на поле бою».

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«Я хочу подякувати Словенії за останній внесок, який допоможе задовольнити кілька пріоритетних потреб України, включно з бронетехнікою», – також зазначив Остін.

За словами посадовця, учасники «Рамштайну» допоможуть Україні надалі отримувати танки, бойові машини піхоти та іншу бронетехніку, а також «терміново навчати українських військових на нових потужностях».

Чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» по відеозв’язку відбулося 15 березня. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його підсумки «вселяють оптимізм».