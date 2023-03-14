Нідерланди до 2025 року передадуть Україні два кораблі класу Alkmaar – Резніков

До 2025 року Україна отримає від Нідерландів два кораблі Alkmaar – про це 14 березня повідомив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками візиту нідерландської колеги Кайси Оллонґрен.

За словами Резнікова, він обговорив із Оллонґрен підготовку до зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 15 березня.

«Вдячний за те, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. За те, що вони спільно з нами переконані у перемозі України і ми вже говоримо про стратегічну співпрацю у майбутньому — сьогодні пані Кайса Оллонґрен анонсувала передачу Україні двох кораблів класу Alkmaar. Бельгія долучилася до цієї ініціативи Нідерландів», – заявив голова Міноборони.

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Хоча передача планується «орієнтовно до 2025 року», підготовка українських екіпажів має початися найближчим часом, додав Резніков.

Він нагадав, що раніше два подібних кораблі Україні передала Велика Британія.

«Сьогодні я вже можу констатувати, що разом із танковою вже є старт корабельній коаліції», – підсумував міністр.

Оллонґрен повідомила про свій візит до України 14 березня. Під час нього вона відвідала Одесу та Миколаїв і також анонсувала передачу двох кораблів типу «мисливець за мінами» Україні.