The Guardian повідомляє про затримки у роботі очолюваного Великобританією фонду з постачання зброї Україні

Очолюваний Великобританією міжнародний фонд на 520 млн фунтів стерлінгів для надання нових надходжень зброї Україні потерпає від затримок, хоча створений з метою обмеження бюрократії в питанні поставок, пише видання The Guardian. Повідомляється, що всього 200 млн фунтів стерлінгів виділено із загальної суми.

Учасники торгів скаржаться, що процес, який проводить Міністерство оборони Великобританії у співпраці з шістьма іншими європейськими країнами, розчаровує через зірвані терміни, і Міноборони визнало, що виконання контрактів «неминуче вимагає часу».

The Guardian пише, що постачальники проявляли високу зацікавленість, і «понад 1500 учасників подали заявки на 27 мільярдів фунтів стерлінгів. Але почалися зволікання з повідомленнями про успішність заявок. За словами деяких учасників торгів, рівень пропозицій перевантажив Секретаріат фонду. Один постачальник сказав, що в ньому працюють лише дві людини.

Проте джерела у британському Міністерстві оборони заявили, що над оцінкою пропозицій працювала все ж більша команда, але визнали, що висока зацікавленість ускладнила процес термінового постачання боєприпасів для України.

15 лютого міністр оборони Великобританії Бен Воллес казав, що початково із фонду буде витрачено близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів на артилерійські боєприпаси, морську розвідку, запчастини тощо.

Деякі учасники торгів заявили, що їм не повідомили про прийом заявок і поскаржились на «нульову комунікацію», перш ніж, нарешті, через п’ять днів заявникам було надіслано електронного листа з повідомленням про те, чи приймаються їхні заявки.

Тепер учасники побоюються, що другий раунд торгів може бути таким самим тривалим, враховуючи, що його обсяг «ще не визначений» фондом. Один із них припустив, що затримки можуть означати, що наступний раунд військової допомоги Україні «не потрапить на фронт до літа».

Джерело у британському оборонному відомстві сказало, що вони хотіли забезпечити належне управління фондом так, щоб це допомогло Україні, і що він не був задуманий як традиційний процес конкурентних торгів.

Створений у серпні минулого року Міжнародний фонд для України мав стати «гнучким фондом із низьким рівнем бюрократії», який надаватиме нове спорядження, навчання та кошти на ремонт для українських збройних сил, доки Київ бореться із російським вторгненням. Передбачалося, що це буде додатковий спосіб надання військової допомоги Україні, крім прямих поставок західних урядів.

Великобританія внесла 250 мільйонів фунтів стерлінгів, а кілька інших європейських країн долучилися, включаючи Нідерланди зі 100 мільйонами євро (89 мільйонів фунтів стерлінгів), а також Норвегію, Швецію, Данію, Литву та Ісландію, в результаті чого загальна сума фонду перевищила 500 мільйонів фунтів стерлінгів.