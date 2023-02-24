Британія може гарантувати безпеку будь-якій країні, яка надасть літаки Україні – Воллес

Велика Британія готова гарантувати безпеку будь-якій країні, яка захоче відправити в Україну російські літаки або літаки радянських часів, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє агенція Reuters.



Воллес сказав, що одним із способів для країн швидко допомогти Україні було б, якби ті, у кого є літаки МіГ-29 або СУ-24, передали їх Києву.

При цьому британський міністр не впевнений, чи якась країна готова це зробити.

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Британія надіслала в Україну боєприпаси та зброю, зараз навчає українських військових використовувати британські танки.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.