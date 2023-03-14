Дискусія щодо техніки чи боєприпасів є максимально предметною – посол України в ЄС

Західна підтримка України росла по мірі військових успіхів на полі бою, й саме таким чином поступово розсувалися межі можливого. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

«Немає на сьогодні питання, чи готові вони (партнери – ред.) надалі підтримувати Україну і скільки ця підтримка буде продовжуватися. Це не питання if («якщо»), це питання, що для цього треба зробити», – підкреслив дипломат.

Посол України в ЄС додав, що дискусія щодо техніки чи боєприпасів є максимально предметною.

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«Вони (партнери – ред.) намагаються також максимально мобілізувати на сьогодні свою індустрію, розуміючи, що ніхто на сьогодні не може сказати, скільки триватиме війна, щоби бути здатними нас підтримувати насправді, скільки це буде потрібно», – зауважив Ченцов.

Дипломат прокоментував також план щодо передачі боєприпасів Україні зі складів ЄС, який нині – на стадії розробки. Рада Євросоюзу вже схвалила рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру, з якого фінансується передача зброї Україні, ще на 2 млрд євро.

«Якщо вони (держави-члени – ред.) швидко видадуть те, що є на складах, відповідно, вони можуть претендувати на швидку компенсацію і таким чином зможуть використати ці кошти в тому числі для того, щоби виробляти ці припаси», – акцентував Ченцов.

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Щодо поповнення власних запасів, то це, додав дипломат, можуть реалізувати завдяки спільним закупівлям.

«Ці спільні закупівлі, знову ж таки, насамперед розраховані на те, щоб вони могли віддавати те, що є, і поповнювати свій ресурс. І третій трек – це як у середньо- і довготерміновій перспективі забезпечити планомірне поповнення цих ресурсів… У держав-членів є також свої можливості і свій досвід. Також – досвід у рамках НАТО. Нам треба просто правильно скоординувати (мається на увазі нам: і Україні як бенефіціару цього процесу і державам-членам) так, щоби це працювало. І працювало швидко», – резюмував Ченцов.

Міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі міністрів країн ЄС у Стокгольмі 7-8 березня називав одним із пріоритетів для України, окрім систем протиповітряної оборони, надання боєприпасів.