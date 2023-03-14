В «Укроборонпромі» повідомили про початок виробництва 125-мм снарядів для танкової гармати

Державний концерн «Укроборонпром» розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати, йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«За замовленням Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б’ють окупантів. Загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо», – розповіли в «Укроборонпромі».

Нещодавно «Укроборонпром» підписав з контракт з Міноборони на постачання 120-мм мінометних мін. У відомстві заявили, що вони також виготовляються у взаємодії з однією з країн НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Також наприкінці лютого Україна, ЄС та НАТО домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів з метою збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України та поповнення запасів союзників.