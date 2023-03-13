Кабмін пропонує Раді збільшити видатки на безпеку й оборону на понад 500 мільярдів гривень

Кабінет міністрів пропонує законопроєкт про збільшення бюджетних видатків на 537 мільярдів гривень, з них більшу частину спрямувати на оборону. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 13 березня.

«Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 мільярдів гривень. Понад 518 мільярдів гривень пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 мільярдів збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії», – заявив він.

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За словами голови уряду, за підтримки міжнародних партнерів Україна знайшла додаткові фінансові можливості для підтримки армії.

«У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку Парламенту», – додав Шмигаль.

3 листопада Верховна рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік. Тоді доходи держбюджету були передбачено у сумі 1,3 трильйона гривень, видатки на рівні 2,6 трильйона гривень.