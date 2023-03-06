Нафтогазові доходи Росії у 2023 році знизилися майже вдвічі – Мінфін РФ

Нафтогазові доходи Росії у січні й лютому цього року знизилися майже наполовину порівняно з тим самим періодом минулого року, повідомило Міністерство фінансів Росії. Причиною такого зниження є зниження цін на нафту марки Urals і різке скорочення експорту природного газу. Загалом доходи бюджету Росії на початку цього року – на 25 відсотків менші, ніж торік.

Мінфін Росії опублікував попередню оцінку виконання федерального бюджету за січень і лютий цього року. За даними відомства, нафтогазові доходи знизилися на 46 відсотків порівняно з початком 2022 року.

Скорочення експорту газу зумовлене як економічними санкціями, запровадженими проти Росії країнами Євросоюзу, так і відмовою самої Росії постачати енергоносії «недружнім» країнам і зупинкою газопроводу «Північний потік».

За даними агентства Bloomberg, російська нафта сорту Urals торгується зараз наполовину світових цін – менше ніж 38 доларів за барель. Російський віцепрем’єр Олександр Новак повідомив, що у березні Росія скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу. Раніше російська влада заявляла, що не продаватиме енергоносії в країни, які ввели стелю цін на них.