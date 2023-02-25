Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба», повідомив у твітері головний виконавчий директор польського нафтопереробного заводу PKN Orlen Даніель Обайтек.

За його словами, компанія була повністю до цього готова. «Лише 10% сирої нафти надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших джерел», – написав Обайтек.

Компанія імпортувала нафту в рамках контракту із російською «Татнафтою». Термін дії цього контракту мав закінчитися у грудні 2024 року.

Агентство Reuters зазначає, що постачання припинилося наступного дня після того, як Польща передала Україні першу партію німецьких танків Leopard.

У PKN Orlen заявили, що компанія може повністю забезпечувати свої НПЗ морським транспортом і що зупинка поставок трубопроводом не вплине на постачання бензину та дизельного палива клієнтам.

Трубопровід «Дружба» було виведено з-під санкцій Євросоюзу задля країн, які не мають доступу до альтернативної нафти. Крім Польщі, по ньому отримували російську нафту також Чехія, Німеччина, Словаччина та Угорщина.