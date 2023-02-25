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Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба»

Постачання припинилося наступного дня після того, як Польща передала Україні першу партію німецьких танків Leopard

Росія припинила постачання нафти до Польщі трубопроводом «Дружба», повідомив у твітері головний виконавчий директор польського нафтопереробного заводу PKN Orlen Даніель Обайтек.

За його словами, компанія була повністю до цього готова. «Лише 10% сирої нафти надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших джерел», – написав Обайтек.

Компанія імпортувала нафту в рамках контракту із російською «Татнафтою». Термін дії цього контракту мав закінчитися у грудні 2024 року.

Агентство Reuters зазначає, що постачання припинилося наступного дня після того, як Польща передала Україні першу партію німецьких танків Leopard.

У PKN Orlen заявили, що компанія може повністю забезпечувати свої НПЗ морським транспортом і що зупинка поставок трубопроводом не вплине на постачання бензину та дизельного палива клієнтам.

Трубопровід «Дружба» було виведено з-під санкцій Євросоюзу задля країн, які не мають доступу до альтернативної нафти. Крім Польщі, по ньому отримували російську нафту також Чехія, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

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