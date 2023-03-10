США та Євросоюз обіцяють непохитну підтримку Україні

США та Євросоюз заявили про підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

«Сполучені Штати та Євросоюз зайняли рішучу та єдину позицію проти незаконної, невиправданої та неспровокованої війни Росії проти України. Ми разом із широкою коаліцією партнерів запровадили швидкі та широкі санкції, які зменшують доходи Росії для фінансування її війни та її військово-промислової бази. Ми стоїмо разом у своїй непохитній підтримці України стільки, скільки це буде потрібно», – йдеться у спільній заяві.



США і ЄС обіцяють продовжувати працювати разом, щоб «посилити економічні обмеження, щоб гарантувати, що витрати Росії на її незаконну війну продовжуватимуть зростати».



Як зазначається у заяві, Сполучені Штати та Європейський союз працюють над тим, щоб Україна мала необхідну безпекову, економічну та гуманітарну підтримку стільки, скільки це буде потрібно.

Президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели 10 березня зустріч у Білому домі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії як США, так і Євросоюз підтримують Україну, надаючи військову та фінансову допомогу.