Місія МВФ почала дискусії з владою України щодо потенційної програми співпраці

Місія Міжнародного валютного фонду почала дискусії щодо співпраці з Україною. Про це повідомляє пресслужба Фонду з посиланням на постійного представника в Україні Ваграма Степаняна.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ», – йдеться в повідомленні.

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Раніше початок роботи місії анонсував міністр фінансів України Сергій Марченко. Вона триватиме до 15 березня.

Також 24 лютого Міжнародний валютний фонд оголосив, що запроваджує спеціальну кредитну програму для України на суму близько 15 мільярдів доларів. Вона має бути остаточно готова до березня. За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, програма МВФ стане доповненням до нового пакету американської допомоги у розмірі 10 мільярдів доларів, який готується у Вашингтоні.