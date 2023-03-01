Марченко: у Варшаві з 8 до 15 березня працюватиме місія МВФ

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.

«Ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду. Є певні протиріччя, бо не всі країни, на жаль, з 180-ти підтримують Україну», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, для отримання «повного консенсусу і підтримки треба трохи попрацювати, зокрема і всередині цієї організації».

«Ми активно працюємо над цим. Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з Фондом», – каже міністр.

Також 24 лютого Міжнародний валютний фонд оголосив, що запроваджує спеціальну кредитну програму для України на суму близько 15 мільярдів доларів. Вона має бути остаточно готова до березня. За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, програма МВФ стане доповненням до нового пакету американської допомоги у розмірі 10 мільярдів доларів, який готується у Вашингтоні.