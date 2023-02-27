Україна отримала грант від США у розмірі 1,25 млрд доларів – Мінфін

Україна отримала перший у 2023 році транш грантового фінансування США в розмірі 1,25 млрд доларів, повідомляє Міністерство фінансів України

За повідомленням, кошти надходять у межах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

Наданий грант спрямують на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення пенсійних виплат, субсидій ЖКГ, виплат малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, ВПО, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, на оплату праці працівників закладів вищої освіти, а також виплати співробітникам служб першого реагування (ДСНС).



У Мінфіні зазначають, що Сполучені Штати вже підтвердили наміри надати Україні 9,9 млрд доларів США протягом 2023 року.

27 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів України Сергій Марченко зустрілися з міністеркою фінансів США Джанет Єллен.

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«Під час цієї поїздки мені особливо цікаво обговорити економічну допомогу, яку ми надали. США надали понад 14 мільярдів доларів економічної допомоги. У найближчі місяці ми додатково надамо понад 8 мільярдів доларів на економічну підтримку. Ми знаємо, що ця війна не просто забрала незліченну кількість невинних українців. Це також стало величезним шоком для української економіки», – сказала Джанет Єллен, яку цитує пресслужба Мінфіну США.

Вона зазначила, що ефективний військовий опір на передовій потребує функціонуючої економіки та уряду, а також постійних основних державних послуг, таких як освіта, лікарні та реагування на надзвичайні ситуації.

За даними американського Мінфіну, на сьогодні Сполучені Штати надали Україні майже 50 мільярдів доларів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.