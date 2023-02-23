Міністри фінансів G7 вирішили збільшити фінансову підтримку України

Міністри фінансів країн G7 вирішили збільшити зобов’язання щодо фінансової підтримки України до 39 млрд доларів США.

«Ми, разом з міжнародним співтовариством, залишаємося твердо відданими вирішенню термінових короткострокових потреб України у фінансуванні. На 2023 рік ми збільшили наші зобов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки до 39 мільярдів США доларів. Ці значні зобов’язання та їх швидке виконання надають Україні певності та дозволять владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання основних послуг, провести найважливіший ремонт пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку. Це також підтримає Україну в її зусиллях захистити свою країну», – йдеться у заяві міністрів фінансів країн G7.

У документі міністри також підтвердили «рішучу підтримку тісної взаємодії МВФ з Україною та привітали досягнутий прогрес у завершенні перегляду в рамках програми МВФ».

У грудні минулого року міністри фінансів країн G7 заявляли про намір надати до 32 мільярдів доларів підтримки для України у 2023 році.

На початку тижня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перебувала з візитом в Україні, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.

Наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів.