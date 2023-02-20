Не лише з Байденом. Зеленський зустрівся з керівницею МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

«Зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя – зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися», – написав Зеленський у телеграмі.

Він подякував Георгієвій за візит та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.



МВФ та Крісталіна Георгієва подробиць цієї зустрічі наразі не повідомляють.

За повідомленням Офісу президента України, директорка-розпорядниця МВФ зазначила, що досить уважно стежить за подіями в Україні. Вона високо оцінила діяльність держави та всіх інститутів, які продовжують роботу, попри повномасштабне російське вторгнення.

«Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє, попри жахливий напад на її народ, на її територію», – сказала вона.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зустріч з Крісталіною Георгієвою, обговорювалася фінансова підтримка України.

«Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів», – написав Шмигаль у телеграмі.

Міжнародний валютний фонд 17 лютого заявив, що, за результатами роботи місії фонду, досягнув угоди на рівні персоналу з владою України щодо першого й остаточного перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ. У фонді зауважили, що ця угода, яка підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.

Наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів.