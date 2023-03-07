Експорт із ЄС до Росії в 2022-му впав до мінімуму за 11 років

Євросоюз у 2022 році більше ніж на третину скоротив експорт своїх товарів до Росії через її вторгнення в Україну – до мінімуму з 2012 року. Це випливає із даних Євростату, передає російська служба Радіо Свобода.

Експорт товарів з ЄС до Росії склав 55,2 мільярда євро (у 2012 році його вартість була вдвічі вищою), знизившись за рік на 38%.

Найсильніше впав експорт обладнання та транспортних засобів – на 59% та інших промислових товарів – на 39%. Це стало серйозною проблемою для російського бізнесу, з’ясували у Центробанку Росії. Експорт їжі та напоїв при цьому залишився незмінним.

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Водночас імпорт із Росії до ЄС становив 203,4 мільярда євро, за рік збільшившись на 24% і майже досягнувши максимального значення (2012 року – 203,6 мільярда євро). Найбільше збільшився імпорт енергоносіїв – на 42%. Повідомлялося, що напередодні нафтових санкцій країни Євросоюзу різко наростили постачання нафти, значно зріс імпорт російського зрідженого газу.

При цьому Євростат зазначає, що, порівняно з березнем 2022 року, у грудні, коли почали діяти нафтові санкції, сукупний імпорт із Росії скоротився на 53%.

Росія вторглася до України 24 лютого 2022 року. У відповідь на це США та Європи регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими організаціями.

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За рік під санкції потрапили 2,9 тисяч російських організацій, пише російське видання «Комерсант». Ключовою проблемою для російського бізнесу стали обмеження на імпорт: закордонні компанії відмовляються постачати сировину, комплектуючі, запчастини та обладнання.

Після російського вторгнення в Україну понад 1200 організацій згорнули свою діяльність у Росії, з них 519 повністю залишили країну.

У 2022 році товарообіг Росії та її основного торгового партнера – Китаю – досяг рекордного рівня. Експорт із Китаю до Росії збільшився на 12,8%, досягнувши 76,1 мільярда доларів. Імпорт із Росії до Китаю виріс на 43,4%, склавши 114,2 мільярда доларів. Значну частину його становили енергоносії, які, як повідомляли трейдери, Росія продавала зі знижкою до 30%.