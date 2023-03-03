США ввели санкції проти шістьох росіян, серед яких судді і заступник міністра юстиції

Міністерство фінансів США додало до списку санкцій шістьох громадян РФ, причетних до кримінального переслідування та порушення прав російського політика і журналіста Володимира Кара-Мурзи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби американського відомства.

Санкції США оголошено стосовно слідчого з особливо важливих справ СК РФ Андрія Задачіна, судді Басманного суду Олени Ленської та учасника низки судових процесів у статусі свідка обвинувачення Данила Міхеєва за «участь у серйозних порушеннях прав людини щодо Володимира Кара-Мурзи».

Також під санкції потрапили Діана Міщенко – суддя Хамовницького районного суду, яка ухвалила заарештувати Кара-Мурзу, Ілля Козлов – суддя Мосміськсуду, який відхилив апеляцію на ухвалу Міщенка, та Олег Свириденко – заступник міністра юстиції Росії.

«Міністерство фінансів США приєднується до численних національних і міжнародних партнерів і закликає до негайного і беззастережного звільнення Володимира Кара-Мурзи. Його затримання – ще один приклад того, як Кремль маніпулює російською правовою системою, щоб змусити замовкнути інакодумців», – заявив представник відомства Браян Нельсон.

Політик та журналіст Володимир Кара-Мурза-молодший вісім місяців перебуває під арештом за звинуваченням у поширенні фейків про російську армію. Пізніше проти нього завели ще дві кримінальні справи: про участь у «небажаній у Росії організації» та про державну зраду. За версією слідства, політик за 30 тисяч доларів на місяць нібито протягом багатьох років надавав організаціям із країн-членів НАТО допомогу проти безпеки Росії.

Політика заарештували у квітні. Приводом для порушення справи став його виступ із критикою дій російської влади та війни в Україні перед законодавцями американського штату Арізона.

Зокрема, у своїй промові він сказав: «Сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить з Україною. Він скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи».

У серпні проти Кара-Мурзи порушили ще одну кримінальну справу – політика звинувачують у тому, що він 27 жовтня 2021 року провів у московському Центрі Сахарова конференцію на підтримку політичних в’язнів на гроші Free Russia Foundation – організації, яка визнана в Росії «небажаною».

Кара-Мурза домігся ухвалення в США «акту Магнітського», що передбачає заборону на в’їзд до США та заморожування активів для представників російської влади, відповідальних за грубі порушення прав людини.

Політик був головою ради Фонду Бориса Нємцова за свободу, віцепрезидентом фонду «Вільна Росія» та координатором фонду «Відкрита Росія». Він також займався підготовкою та просуванням перших персональних санкцій проти російських чиновників на Заході. Пережив два замахи.