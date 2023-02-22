Росія: опозиціонера Кара-Мурзу перевели до карцеру в СІЗО

Російського опозиційного журналіста та політика Володимира Кара-Мурзу, який перебуває у московському СІЗО «Водник», перевели до карцеру. Про це 22 лютого повідомив телеканал «Дождь» із посиланням на адвоката Кара-Мурзи Вадима Прохорова. За словами захисника, причиною стало те, що після підйому підслідний лежав на шконці.

Володимир Кара-Мурза 22 квітня 2022 року був внесений міністерством юстиції Росії до списку іноагентів. Того ж дня його заарештували. Спочатку політику висунули звинувачення у поширенні «фейків про російську армію». Згодом проти нього порушили справи про співпрацю з небажаною організацією та про державну зраду. За сукупністю звинувачень йому загрожує понад 20 років позбавлення волі.

Телеканал «Дождь» уточнює, що начальником СІЗО-5 «Водник» зараз є Дмитро Комнов. Раніше він очолював СІЗО «Бутирка», в якому у 2009 році тяжко захворів юрист інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський. Магнітський неодноразово скаржився на погіршення здоровʼя, але в медичній допомозі йому відмовляли. Юрист помер у лікарні СІЗО «Матроська тиша», куди його перевели за кілька годин до смерті.

Комнов входить до «списку Магнітського» – переліку правоохоронців та співробітників пенітенціарної служби Росії, причетних до загибелі юриста. Ухвалення у США «Акту Магнітського», який передбачає санкції проти російських політиків і чиновників, відповідальних за порушення прав людини, домігся саме Кара-Мурза із союзниками.

За словами матері Магнітського, Комнов був одним із тих, хто «брав участь у створенні нестерпних умов» її синові, серед яких вона називала численні нічні перевеядення між камерами, позбавлення сну, їжі та води.

Після загибелі Магнітського Комнова було знято з посади начальника «Бутирки», якийсь час був виконувачем обовʼязків заступника начальника іншого московського СІЗО, а в серпні 2022 року він очолив «Водник».

Володимир Кара-Мурза вважає, що його переслідують через його політичну діяльність. З ним погоджуються численні міжнародні правозахисні організації.

У жовтні 2022 року опозиціонерові було присуджено міжнародну премію імені Вацлава Гавела за захист прав людини, у листопаді – премію фонду Axel Springer Stiftung за особисту мужність у журналістиці.