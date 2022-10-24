Росіянин, звинувачений у «поширенні фейків про армію», втік з-під арешту

Суд у російському місті Смоленську оголосив у розшук та заочно заарештував у справі про антивоєнні цінники місцевого підприємця Володимира Завʼялова, який утік з-під домашнього арешту. Про це повідомляє SOTA.

Провадження у справі Завʼялова зупинене через його втечу. 24 жовтня мало відбутися засідання суду.

Завʼялов звинувачується в поширенні фейків для російської армії за мотивами політичної ненависті. За версією слідства, у квітні цього року він замінив в одному з магазинів цінники на написи «Росія використовує перевізні крематорії», «Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі», «Через агресію Росії 6,5 мільйона українців залишили країну» та інші. Завʼялов визнає, що він замінив цінники, але заперечує, що у його вчинку були мотиви політичної ненависті.

Після затримання у квітні Завʼялова було відправлено під домашній арешт. 12 жовтня прокуратура запросила йому шість років колонії. Після цього стало відомо, що Завʼялов залишив Росію.

У Санкт-Петербурзі в справі про поширення фейків про російську армію звинувачується художниця Саша Скочиленко, яка замінила цінники в одному з магазинів міста на антивоєнні листівки. Вона не заперечує, що залишала ці написи, проте не вважає, що поширювала фейки, і не визнає себе винною. Їй може загрожувати до 10 років колонії.

За статтею про фейки в Росії вже ухвалено понад 10 вироків, найсуворіший із них – московському муніципальному депутату Олексію Горінову, який засуджений до 6 років 11 місяців позбавлення волі. У СІЗО за цією статтею перебувають ще кілька людей, зокрема, політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин.