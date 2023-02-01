У Росії журналіста заочно засудили до 8 років колонії за повідомлення про війну

Басманний районний суд Москви заочно засудив журналіста Олександра Невзорова до восьми років колонії загального режиму у справі про поширення «фейків» про російську армію, повідомили в суді.

Вирок Басманний районний суд виніс 1 лютого. Прокурор вимагав для критика Кремля 9 років позбавлення волі.

Слідчий комітет Росії розпочав розслідування щодо Невзорова в березні минулого року через його заяви в Instagram і YouTube, в яких він критикував російських військових за удар по пологовому будинку в Маріуполі і тортури та вбивства цивільних жителів у Бучі на Київщині.

У травні суд у Москві постановив взяти Невзорова під варту на два місяці у разі повернення до Росії.

Заочний вирок означає, що якщо Невзоров повернеться до Росії, звідки він поїхав незабаром після початку повномасштабної війни, його негайно заарештують і відправлять за ґрати. Окрім цього, суд за клопотанням держобвинувачення позбавив Невзорова права робити публікації в інтернеті протягом чотирьох років.

На президентських виборах 2012 року Невзоров був довіреною особою Володимира Путіна, проте зараз він активно виступає за повернення Криму Україні та повне звільнення Донбасу. У квітні 2022 року Мін’юст Росії вніс Невзорова до списку ЗМІ-«іноагентів». Журналіст перебуває за межами Росії. У червні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Невзорову та його дружині Лідії українського громадянства «за визначні заслуги» перед Україною.

Фігурантами справ за статтею про «фейки» про російську армію, запровадженою в Росії на початку березня, стали медіаменеджер Ілля Красильщик, політик Володимир Кара-Мурза, письменник Дмитро Глуховський, адвокат Дмитро Талантов.

У деяких справах уже винесені вироки. Так, московського муніципального депутата Олексія Горінова засудили на 6 років та 11 місяців в’язниці, а політика Іллю Яшина – на 8 років та 6 місяців.