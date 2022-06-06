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Зеленський прокоментував прохання росіянина Невзорова про громадянство України

Олександр Невзоров нині живе в Ізраїлі. В Росії проти нього порушено кримінальну справу за дискредитацію російської армії та видано ордер на арешт.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров подався на українське громадянство.

«Я знаю, що він хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках», – зазначив Зеленський під час розмови з журналістами 6 червня.

«Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж – люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну», – додав Зеленський.

3 червня Невзоров висловився щодо отримання українського громадянства, зазначивши, що «встає на бік жертви».

«Я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце», – написав він.

Олександр Невзоров нині живе в Ізраїлі. В Росії проти нього порушено кримінальну справу за дискредитацію російської армії та видано ордер на арешт.

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