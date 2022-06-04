«Не допомагайте Росії виправдовувати себе» – звернення Зеленського до учасників щорічної Конференції мерів США

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням до учасників Конференції мерів США, закликавши відмовитись від «побратимства» американських міст – з російськими.

«Чикаго й Москва. Джексонвілл і Мурманськ. Сан-Дієго – Владивосток. Олбані й Тула. Що дають вам ці зв’язки? Мабуть, нічого. А ось Росії вони дають змогу говорити, що вона, навіть після початку такої війни, не ізольована. Кожен із вас бачить, як воює російська армія та що вона робить з мирними містами України. Її жорстокість не відрізняється від тираній попередніх часів», – звернувся Зеленський.

Він підкреслив, що під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів України, багато з них вже не придатні для цивілізованого життя.

«Ось таку реальність принесла Росія. Коли в містах немає зв’язку, немає електрики, немає просто води. Коли бомби й ракети можуть знищити будь-яку будівлю – навіть дитячий садочок чи університет. Коли все місто може бути просто спалене», – сказав президент.

Він запросив мерів американських міст до реалізації проєкту з відбудови України.

«Завдяки лідерству Сполучених Штатів і підтримці всіх наших партнерів українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу. Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитися до відбудови України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які були зруйновані російськими ударами. І відбудувати їх за найсучаснішими технологіями», – наголосив Зеленський.

За його словами, це може бути найбільший економічний проєкт нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну.

У США проходить 90-а щорічна Конференції мерів, що об’єднує понад 1400 голів американських міст.