«Встаю на бік жертви» – російський журналіст Невзоров про українське громадянство

Російський журналіст, публіцист Олександр Невзоров на своїй сторінці у Telegram висловився щодо отримання українського громадянства.

«Про українське громадянство. Без зайвих слів. Так, стати поряд із тим, кого розстрілюють, не завжди комфортно. Ймовірно, простіше стати в шеренгу розстрільників. Кожен сам робить власний вибір. Важливо розуміти, що третього варіанта немає. Я встаю на бік жертви. І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце», – написав Невзоров.

Він зазначив, що у нинішній війні «злочинець – Росія, жертва – Україна».

«Це неможливо заперечити чи спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцю чи рятувати його жертву. Якби кожен зі 140 мільйонів росіян затулив собою поставлену до стінки Україну, то не було б ні Бучі, ні Маріуполя, не було б сотні тисяч трупів і тих мільйонів смертей, у які ще обійдеться витівка збожеволілого диктатора», – додав Невзоров.

Олександр Невзоров нині живе в Ізраїлі. В Росії проти нього порушено кримінальну справу за дискредитацію російської армії та видано ордер на арешт.

Чи означає нинішнє повідомлення Невзорова, що він подав прохання про громадянство, або ж отримав згоду чи відмову від української сторони, – офіційні джерела наразі не повідомляють.

Водночас радник голови МВС Антон Геращенко каже, що відповідний указ вже є і він стосується Невзорова та його дружини.