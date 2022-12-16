У Росії ексдепутата Горінова, який називає війну війною, перевели до тюремної лікарні

Колишнього московського муніципального депутата Олексія Горінова, засудженого на сім років позбавлення волі за статтею про фейки про російську армію, перевели до тюремної лікарні. Про це 16 грудня повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами соратників Горінова, він хворіє з 9 грудня, проте адміністрація колонії відмовлялася надати йому медичну допомогу. Після суспільного резонансу та реакції ЗМІ тюремне керівництво все ж таки погодилося помістити Горінова до лікарні.

Адвокати Горінова намагалися зустрітися з начальником колонії та начальником медичної частини, але отримали відмову та пропозицію приїхати через тиждень.

8 липня суд у Москві засудив Горінова до семи років позбавлення волі за статтею про поширення фейків про російську армію. Він засуджений за виступ на засіданні муніципальної ради, на якому були присутні кілька людей. Під час засідання депутати, на пропозицію Олексія Горінова, оголосили хвилину мовчання на згадку про жертв агресії в Україні. Горінов також зазначив, що всі зусилля громадянського суспільства в Росії мають бути спрямовані на те, щоби зупинити війну.

Семирічний термін Горінова був найбільш жорстким на той момент вироком російського суду за статтею про фейки та дезінформацію про дії збройних сил Росії. 9 грудня цей «рекорд» побив вирок опозиційному політику Іллі Яшину за тією ж статтею – 8,5 року позбавлення волі за опубліковане ним у соцмережі відео про ймовірні злочини російських військ у Бучі під Києвом.