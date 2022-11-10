Генконсул України в Мілані протестує проти постановки російської опери в італійському театрі «Ла Скала»

Український дипломат, генеральний консул у Мілані Андрій Картиш, висловив керівнику міланського оперного театру «Ла Скала» та місцевим політичним лідерам протест проти планів поставити російську оперу «Борис Годунов» наступного місяця.

Картиш заявив, що такі виступи не повинні використовуватися для підтримки «потенційних елементів пропаганди», повідомило 10 листопада італійське інформаційне агентство Ansa.

Дипломат звинуватив РФ у «використанні культури для надання ваги своїм твердженням про велич і могутність» Росії на тлі її вторгнення в Україну.

Проти російської опери в Мілані виступили також декілька об’єднань українців, які проживають в Італії. Вони зажадали поставити іншу оперу і не ставити російських творів, поки не закінчиться війна.

Домінік Маєр, художній керівник театру, під час презентації програми в червні заявив, що не планує культурного бойкоту Росії. У четвер «Ла Скала» ситуацію не коментувала.

Джерело, близьке до питання, повідомило, що надто пізно змінювати плани прем’єри, оскільки декорації вже готові.

Опера «Борис Годунов» була написана російським композитором Модестом Мусоргським у XIX столітті. Головні ролі виконують російські співаки Ільдар Абдразаков та Анна Денісова. Вистава має відкрити новий сезон у «Ла Скала».