У Росії засудили московського депутата за виступ проти війни в Україні

У Москві засудили депутата міської Думи Олексія Горінова до позбавлення волі за звинуваченням у «поширенні фейків про російську армію». Це перший вирок за таким звинуваченням із реально призначеним терміном ув'язнення після того як у перший тиждень широкомасштабного вторгнення Росії в Україну президент РФ Путін підписав закон, що встановив відповідальність за публічні дії, «спрямовані на дискредитацію збройних сил».

Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Красносільського району столиці Росії Олексія Горінова до семи років позбавлення волі у справі про «поширення фейків про армію».

Суддя Менделєєва визнала Горінова винним у поширенні «завідомо неправдивої інформації» про збройні сили РФ групою осіб з використанням свого службового становища з мотивів ненависті або ворожнечі» (пункти «а», «б», «д», частини 2 статті 207.3 КК РФ).

За рішенням суду депутат відбуватиме покарання у колонії загального режиму.

Горінову присудили саме те покарання, яке вимагала прокуратура. Крім того, його позбавили права обіймати посади у державних органах та органах місцевого самоврядування на чотири роки.

На думку судді, вина Горінова підтверджується свідченнями свідків звинувачення, відеозаписом із засідання ради депутатів, психолого-лінгвістичною експертизою з висловлюваннями підсудного, інформацією з брифінгу Міноборони РФ та іншими письмовими матеріалами.

Позиція захисту та свідчення Горінова, як вважає суддя, не знайшли свого підтвердження.

Горінов: «дізнайтеся про Бучу, Ірпінь, Гостомель...»

Муніципальний депутат Олексій Горінов свою провину заперечує.

В останньому слові він заявив, що вважає війну «найшвидшим засобом розлюднення».

Росія вичерпала свій ліміт на війни

«Я вважаю, що Росія вичерпала свій ліміт на війни ще у XX столітті. Однак наше сьогодення – це Буча, Ірпінь, Гостомель. Вам кажуть щось ці назви? Вам, звинувачення! Поцікавтеся і не говоріть потім, що нічого не знали» , - сказав він.

На оголошення вироку Олексій Горінов прийшов із плакатом: «Вам ще потрібна ця війна?».

Судові пристави намагалися закрити плакат собою і піднімали руки, ховаючи його, але Горінов піднімав його, переміщаючись усередині скляної клітки.

У суді Олексій Горінов сказав:

«У дні серпневого путчу 1991 року я також був депутатом. Разом з іншими захисниками я був біля будівлі Верховної Ради республіки – «Білого дому». Ми захищали наше майбутнє. Наше право жити вільно, а отже, вільно говорити, висловлювати свої думки, збирати інформацію та ділитися нею.

Якби тоді сказали, що через тридцять років мене судитимуть кримінальним судом за слова, за думку – я не повірив би. Причини такого сумного стану речей, до якого прийшло наше суспільство, потребують ретельного дослідження та осмислення істориками. Осмислення і висновків. Це буде непросто, але ми маємо визнати, що війна – це війна. Маємо реабілітувати жертв і судити злочинців. Повинні відновлюватимемо добре ім'я свого народу, своєї країни».

Наскаржилася Марія Шукшина

Приводом для кримінальної справи став запис засідання від 15 березня 2022 року, де Горінов назвав війною оголошену Кремлем «спецоперацію в Україні» і вніс пропозицію оголосити хвилину мовчання за «жертвами воєнної агресії в Україні».

Усі депутати з цим погодилися і встали, вшанувавши пам'ять загиблих.

Горінов також запропонував скасувати конкурси та танці, поки йде війна: «Ось скажіть, будь ласка, про який конкурс дитячого малюнка може йтися, приурочений до Дня захисту дітей? І про організацію танцювальних програм, приурочених до Дня Перемоги? Коли у нас щодня гинуть діти – я вам для інформації скажу, що близько ста дітей загинуло в Україні» (станом на 15 березня – ред.).

Кримінальне провадження відкрили після того, як російська телеведуча та актриса Марія Шукшина (донька актора і режисера Василя Шукшина – ред.) виклала в мережу те відео, а два депутати Держдуми написали заяви.

У цій справі також проходить колега Горінова Олена Котьоночкіна, яка змогла виїхала з Росії.