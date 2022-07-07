В Україні через масштабну агресію Росії загинули 347 дітей – прокуратура

В Україні внаслідок повномасштабної війни Росії станом на ранок 7 липня загинули 347 дітей, щонайменше 646 – поранені.

Напередодні повідомляли про 346 загиблих і 645 поранених.

У прокуратурі наголошують, що ці цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«6 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл Торецька Донецької області. Під завалами одного із зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину. 6 липня внаслідок обстрілів Скадовська Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень», – повідомили у прокуратурі.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування й обстріли з боку військ РФ в Україні пошкоджено 2108 закладів освіти, з них 215 – зруйновані повністю.

Моніторингова місія ООН із прав людини напередодні повідомила, що станом на 4 липня підтвердила 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Фактичні цифри є значно вищими, наголосили в організації.

У Моніторинговій місії ООН уточнили, що використання вибухової зброї з великою зоною ураження спричинило 98% цих втрат.