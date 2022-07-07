На Донеччині за добу загинули семеро цивільних людей – голова ОВА

На Донеччині за добу 6 липня загинули семеро цивільних жителів, двоє – поранені внаслідок обстрілів із боку Росії, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 6 липня росіяни вбили сімох мирних жителів Донеччини: трьох у Торецьку, двох в Авдіївці, одного у Кодемі і одного у Сіверську. Ще дві людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав Кириленко у телеграмі вранці 7 липня.

6 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що «існує реальна можливість» того, що бій за Слов’янськ на Донеччині буде наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.

5 липня після масованого обстрілу Слов’янська з боку російських військ голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав місцевих цивільних жителів залишити місто.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.