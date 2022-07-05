Голова ОВА: двоє людей загинули, 7 – поранені через обстріл РФ Слов’янська

Щонайменше дві людини загинули, сім поранені внаслідок обстрілу російськими силами Слов’янська 5 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, під обстріл потрапив центральний ринок міста.

«Росіяни знову цілеспрямовано б’ють по місцях скупчення цивільних. Це – чистий тероризм. Держава-терористка має бути притягнута до відповідальності», – написав Кириленко у телеграмі.

Він закликав цивільних жителів евакуюватися.

Раніше сьогодні про масований обстріл Слов’янська повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.