Голова ВЦА Слов’янська повідомив про масований обстріл міста

Голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях повідомив про масований обстріл цього міста в Донецькій області з боку російських сил.

«Слов’янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях», – написав Лях у фейсбуці 5 липня.

Подробиць він не навів і пообіцяв надати додаткову інформацію пізніше.

3 липня Лях повідомляв, що внаслідок російського ракетного обстрілу Слов’янська шестеро людей загинули і 15 зазнали поранень.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.