РФ намагається вести штурмові дії на Слов’янському напрямку – Генштаб

Російські війська намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку, де обстріляли зі ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка і Чепіль, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 липня.

Крім того, за повідомленням, загарбники намагаються подолати спротив українських військ і встановити повний контроль над Луганською областю й переміщують підрозділи.

«На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони, ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я і Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного», – йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках, згідно зі зведенням, російські війська здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їхніх дій.

«На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне. В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим», – повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку, за даними командування, загарбники зосереджують зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагаються вести штурмові дії.

6 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що «існує реальна можливість» того, що бій за Слов’янськ буде наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.

5 липня після масованого обстрілу Слов’янська з боку російських військ голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав місцевих цивільних жителів залишити місто.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.