ОГП: в Україні через масштабну війну Росії загинули 346 дітей

В Україні внаслідок повномасштабної війни, початої Росією, станом на ранок 6 липня загинули 346 дітей, щонайменше 645 – поранені, повідомив Офіс генерального прокурора.

Напередодні повідомляли про 345 загиблих і 644 поранених.

«Стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами Бахмута Донецької області. 5 липня російські війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик», – уточнили в ОГП.

Наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошують у прокуратурі.

Крім того, за даними Офісу генпрокурора, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2108 закладів освіти, з них 215 – зруйновані повністю.

Моніторингова місія ООН із прав людини напередодні повідомила, що станом на 4 липня підтвердила 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Фактичні цифри є значно вищими, наголосили в організації.

У Моніторинговій місії ООН уточнили, що використання вибухової зброї з великою зоною ураження спричинило 98% цих втрат.